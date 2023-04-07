Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Женская сборная РК по шахматам невероятно сильна – Тимур Турлов

    7 Апреля 2023, 21:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская сборная РК по шахматам невероятно сильна. Такое мнение высказал президент Казахстанской федерации шахмат, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов в эксклюзивном интервью в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я, конечно, безумно горжусь тем, что сейчас в Казахстане есть женская сборная, которая, в том числе, в рамках того мероприятия , которое у нас началось сегодня, наша женская сборная собирается бросить вызов женской сборной мира. На самом деле, кроме Советского Союза никто не отваживался бросать такие вызовы. Наша женская команда невероятно сильна – и Динара, и Жансая, и Бибисара показывают фантастические результаты. На уровне, очень достойном не только в женских шахматах, но и в мужских», – сказал Т. Турлов.

    Напомним, с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. Матч определит имя нового, 17-го чемпиона мира.

    В рамках чемпионата состоится ряд семинаров и сеансов одновременной игры, пройдет международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также детский турнир Future World Champions-2023 среди юношей и девушек до 14 лет.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Видео Шахматы JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Казахстана по шахматам встретится со сборной мира в Астане
    Около 100 лицензий на Олимпиаду-2024 планирует получить Казахстан
    Приложение по обучению шахматам с помощью искусственного интеллекта презентовали в Астане
    Как ликвидируют последствия снегопада в Астане
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров