Женская сборная РК по шахматам невероятно сильна – Тимур Турлов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская сборная РК по шахматам невероятно сильна. Такое мнение высказал президент Казахстанской федерации шахмат, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов в эксклюзивном интервью в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, конечно, безумно горжусь тем, что сейчас в Казахстане есть женская сборная, которая, в том числе, в рамках того мероприятия , которое у нас началось сегодня, наша женская сборная собирается бросить вызов женской сборной мира. На самом деле, кроме Советского Союза никто не отваживался бросать такие вызовы. Наша женская команда невероятно сильна – и Динара, и Жансая, и Бибисара показывают фантастические результаты. На уровне, очень достойном не только в женских шахматах, но и в мужских», – сказал Т. Турлов.

Напомним, с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. Матч определит имя нового, 17-го чемпиона мира.

В рамках чемпионата состоится ряд семинаров и сеансов одновременной игры, пройдет международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также детский турнир Future World Champions-2023 среди юношей и девушек до 14 лет.



