Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Женская сборная РК по борьбе примет участие в IV Всемирных играх кочевников

    26 Сентября 2022, 13:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В числе казахстанских спортсменов на IV Всемирные игры кочевников поедут три женщины. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры РК Самат Ергалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состязания пройдут в турецком городе Изник. От Казахстана поедут около 80 делегатов, в том числе 49 спортсменов. Из спортсменов 50 % едут за счет денег, выделенных государством, оставшиеся 50 % – за счет организаторов. Кроме того, мы впервые везем женскую сборную по қазақ күресі, будут участвовать три женщины», – сказал С. Ергалиев.

    С 29 сентября по 4 октября в турецком городе Изнике пройдут IV Всемирные игры кочевников.


    Фото: ortcom.kz





    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу