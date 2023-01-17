АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам жеребьевки определились первые соперницы казахстанок на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
48 кг. Анель Кудайберген — Фарзона Фозилова (Узбекистан)
50 кг. Молдир Тойкова — Мариэль Таландрата (Филиппины)
52 кг. Жансая Рахимберды — Тхи Хой Нгуен (Вьетнам)
54 кг. Анель Сакыш — Нигина Уктамова (Узбекистан) / Есуген Оюнцецег (Монголия)
57 кг. Виктория Графеева — Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)
60 кг. Шахназ Исаева — Рашида Тагирова (Узбекистан) / Порнтип Буапа (Таиланд)
63 кг. Назерке Серик — Бадмаараг Ганзориг (Монголия)
66 кг. Акнар Ищанова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)
70 кг. Жасмин Кизатова — Труонг Мин Тху Кюнх (Вьетнам)
75 кг. Дана Дидай — Байсон Маникон (Таиланд)
81 кг. Гульсая Ержан — Триша Джебегу (Непал)
Фото: sports.kz