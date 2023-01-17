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    Женская сборная Казахстана узнала первых соперниц на чемпионате Азии по боксу

    17 Января 2023, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам жеребьевки определились первые соперницы казахстанок на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    48 кг. Анель Кудайберген — Фарзона Фозилова (Узбекистан)

    50 кг. Молдир Тойкова — Мариэль Таландрата (Филиппины)

    52 кг. Жансая Рахимберды — Тхи Хой Нгуен (Вьетнам)

    54 кг. Анель Сакыш — Нигина Уктамова (Узбекистан) / Есуген Оюнцецег (Монголия)

    57 кг. Виктория Графеева — Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)

    60 кг. Шахназ Исаева — Рашида Тагирова (Узбекистан) / Порнтип Буапа (Таиланд)

    63 кг. Назерке Серик — Бадмаараг Ганзориг (Монголия)

    66 кг. Акнар Ищанова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

    70 кг. Жасмин Кизатова — Труонг Мин Тху Кюнх (Вьетнам)

    75 кг. Дана Дидай — Байсон Маникон (Таиланд)

    81 кг. Гульсая Ержан — Триша Джебегу (Непал)


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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