Женская сборная Казахстана узнала первых соперниц на чемпионате Азии по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам жеребьевки определились первые соперницы казахстанок на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

48 кг. Анель Кудайберген — Фарзона Фозилова (Узбекистан)

50 кг. Молдир Тойкова — Мариэль Таландрата (Филиппины)

52 кг. Жансая Рахимберды — Тхи Хой Нгуен (Вьетнам)

54 кг. Анель Сакыш — Нигина Уктамова (Узбекистан) / Есуген Оюнцецег (Монголия)

57 кг. Виктория Графеева — Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)

60 кг. Шахназ Исаева — Рашида Тагирова (Узбекистан) / Порнтип Буапа (Таиланд)

63 кг. Назерке Серик — Бадмаараг Ганзориг (Монголия)

66 кг. Акнар Ищанова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

70 кг. Жасмин Кизатова — Труонг Мин Тху Кюнх (Вьетнам)

75 кг. Дана Дидай — Байсон Маникон (Таиланд)

81 кг. Гульсая Ержан — Триша Джебегу (Непал)





Фото: sports.kz