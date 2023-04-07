Женская сборная Казахстана проиграла Эстонии и завершила отбор на Евро-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана до 19 лет потерпела второе подряд поражение в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором матче Лиги Б группы 6 казахстанские футболистки встретились с командой Эстонии и проиграли ей со счетом 0:2. У эстонок дубль уже в начале матча оформила Лисандра Раннасто.

Таким образом, сборная Казахстана проиграла второй матч подряд — несколькими днями ранее она разгромно уступила сборной Уэльса (2:5) — и завершила выступление в этом отборочном цикле. Что касается Эстонии и Уэльса, то у них по три очка, и 10 апреля они в очном матче определят, кто выйдет в Лигу А и выступит в следующем отборочном раунде.



