Женская сборная Казахстана по теннису – в 10-ке сильнейших команд мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг сборных. Казахстанская женская Национальная команда по теннису занимает 10-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сборная Казахстана обошла такие страны, как Россия, Италия, Румыния, Бельгия, Великобритания, Польша и другие. Казахстанки недавно выступали на финальном этапе командного чемпионата мира «Кубок Билли Джин Кинг» в компании 12 сильнейших команд планеты. Наши девушки не вышли из группы, победив соперниц из Великобритании и уступив испанкам.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Австралии.

Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:

1. Австралия – 1142 очков;

2. Швейцария – 1041;

3. Испания – 929;

4. Чехия – 922;

5. Франция – 910;

6. Канада – 815;

7. США – 793;

8. Словакия – 779;

9. Германия – 777;

10. Казахстан – 739.