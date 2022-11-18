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    Женская сборная Казахстана по теннису – в 10-ке сильнейших команд мира

    18 Ноября 2022, 23:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг сборных. Казахстанская женская Национальная команда по теннису занимает 10-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Сборная Казахстана обошла такие страны, как Россия, Италия, Румыния, Бельгия, Великобритания, Польша и другие. Казахстанки недавно выступали на финальном этапе командного чемпионата мира «Кубок Билли Джин Кинг» в компании 12 сильнейших команд планеты. Наши девушки не вышли из группы, победив соперниц из Великобритании и уступив испанкам.

    Лидером мирового рейтинга остается сборная Австралии.

    Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:

    1. Австралия – 1142 очков;

    2. Швейцария – 1041;

    3. Испания – 929;

    4. Чехия – 922;

    5. Франция – 910;

    6. Канада – 815;

    7. США – 793;

    8. Словакия – 779;

    9. Германия – 777;

    10. Казахстан – 739.
    Спорт Теннис
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