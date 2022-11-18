Женская сборная Казахстана по теннису – в 10-ке сильнейших команд мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг сборных. Казахстанская женская Национальная команда по теннису занимает 10-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Сборная Казахстана обошла такие страны, как Россия, Италия, Румыния, Бельгия, Великобритания, Польша и другие. Казахстанки недавно выступали на финальном этапе командного чемпионата мира «Кубок Билли Джин Кинг» в компании 12 сильнейших команд планеты. Наши девушки не вышли из группы, победив соперниц из Великобритании и уступив испанкам.
Лидером мирового рейтинга остается сборная Австралии.
Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup выглядит следующим образом:
1. Австралия – 1142 очков;
2. Швейцария – 1041;
3. Испания – 929;
4. Чехия – 922;
5. Франция – 910;
6. Канада – 815;
7. США – 793;
8. Словакия – 779;
9. Германия – 777;
10. Казахстан – 739.