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    Женская сборная Казахстана по футболу одержала уверенную победу над Арменией в ответном товарищеском матче

    16 Июня 2021, 15:09

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по футболу во втором товарищеском матче в Ереване одержала уверенную победу над сборной Армении. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    15 июня на республиканском стадионе им.Вазгена Саргсяна в Ереване состоялся ответный матч между женскими сборными Казахстана и Армении. Встреча закончилась убедительной победой национальной сборной Казахстана – 3:0.

    В составе сборной Казахстана голами отметились Б. Киргизбаева (4), С. Бортникова (13) и А. Турлыбекова (81).

    Первый матч между женскими сборными Казахстана и Армении по футболу прошел в Ереване 12 июня. Казахстанки уступили соперницам со счетом 1:2.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Спорт Армения
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