Женская команда РК по боксу примет участие в турнире в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по боксу примет участие на международном турнире в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования запланированы в срок с 15-21 марта. Турнир примет Стамбул (Турция). Казахстан представят шесть боксеров.

Так, на ринг выйдут Назым Кызайбай, Владислава Кухта, Римма Волосенко, Валентина Хальзова, Надежда Рябец и Акжаркын Молдабекова.

Выступать на турнире спортсменки будут под руководством главного тренера Ерика Алгабека.

Отметим, по окончании турнира спортсменки примут участие в совместном учебно-тренировочном сборе с командами Англии, Ирландии и Турции в городе Трабзон с 21 марта по 4 апреля.



