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    Женская команда Казахстана по водному поло успешно стартовала на Кубке мира

    3 Мая 2023, 17:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по водному поло с двух побед стартовала на Кубке мира (второй дивизион) в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ».

    На турнир казахстанские ватерполистки отобрались на континентальном квалификационном чемпионате Азии в Сингапуре, заняв первое место.

    В Берлине представлены сборные, квалифицировавшиеся во второй дивизион Кубка мира-2023 по итогам континентальных отборов: Узбекистан, Израиль, ЮАР, Украина, Новая Зеландия, Великобритания, Казахстан, Германия.

    Команда Казахстана выступает в группе В вместе со сборными Германии, Великобритании и Новой Зеландии.

    В первый день турнира наши спортсменки провели два матча:

    Казахстан - Германия 11-7;

    Казахстан - Великобритания 15-7.

    3 мая Казахстан сыграет с Новой Зеландией.

    Автор:

    Артем Волков

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