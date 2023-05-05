Женская команда Казахстана по водному поло не прошла в финал Кубка мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Берлине (Германия) состоялся розыгрыш путевок в финальную часть Кубка мира по водному поло среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир проходил среди команд второго дивизиона.

Сборная Казахстана остановилась в шаге от квалификации в финал Кубка мира, уступив в решающей игре ватерполисткам из Израиля со счетом 8:19.

На групповом этапе наша команда выиграла в двух матчах против Германии и Великобритании, проиграв только Новой Зеландии.

В итоге в финальный этап отбора Казахстан вышел на победителя группы А - сборную Израиля.

По итогам турнира, в финале Кубка мира, который пройдет в июне в Лонг-Бич (Калифорния, США), выступят команды Израиля и Новой Зеландии, прошедшие мировой отбор во втором дивизионе.



