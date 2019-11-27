Женская команда Казахстана по стрельбе из лука стала третьей на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Таиланд принимает лицензионный чемпионат Азии по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женская команда принесла первую награду в копилку Казахстана. В стрельбе из блочного лука наши спортсменки в командных соревнованиях завоевали бронзовые медали.

В матче за третье место Казахстан встретился с Ираном. Адель Жексенбинова, Диана Макарчук и Виктория Лян победили со счетом 231:227.