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Женская команда Казахстана по стрельбе из лука стала третьей на чемпионате Азии

27 Ноября 2019 05:17
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Женская команда Казахстана по стрельбе из лука стала третьей на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Таиланд принимает лицензионный чемпионат Азии по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женская команда принесла первую награду в копилку Казахстана. В стрельбе из блочного лука наши спортсменки в командных соревнованиях завоевали бронзовые медали.

В матче за третье место Казахстан встретился с Ираном. Адель Жексенбинова, Диана Макарчук и Виктория Лян победили со счетом 231:227.

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Ключевые слова: Спорт,
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