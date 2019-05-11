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Женская команда Казахстана по эстафете квалифицировалась на чемпионат мира в Дохе

11 Мая 2019 22:23 58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Йокогаме (Япония) стартовал чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам. Женская команда Казахстана квалифицировалась на участие в чемпионате мира в Дохе, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанская женская эстафетная команда (Светлана Голендова, Рима Кашафутдинова, Ольга Сафронова, Элина Михина) не смогла пробиться в финал, но, тем не менее, завоевала путевку на чемпионат мира, который стартует в Дохе (Катар) 28 сентября 2019 года. Девушки финишировали пятыми в своем забеге, завоевав в итоге 10 строчку соревнований. 

В свою очередь, смешанная эстафетная команда (Михаил Литвин, Андрей Соколов, Элина Михина, Светлана Голендова) в забеге прибежали последними и заняли 16 место из 16 финишировавших. Таким образом, они остались без финала и лицензии.

Добавим, что ЧМ по легкоатлетическим эстафетам продлится 2 дня - с 11 по 12 мая.

В Доху на ЧМ попадут 10 лучших в эстафете 4 по 100 метров, а также 12 в смешанной эстафете 4 по 400 метров.

 

Фото: Olympic.kz

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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