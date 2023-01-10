Женская безработица превышает мужскую в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В третьем квартале 2022 года численность безработного населения составила 450,3 тысячи человек – на 0,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Численность безработных в РК сокращается второй год подряд, при этом по сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель все еще выше на 1,9 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Уровень безработицы в РК за год не изменился, составив в третьем квартале 2022 года 4,9 %, при этом в соответствующем периоде 2020-го показатель достигал 5 %, а в третьем квартале 2019-го он составлял 4,8 %.

В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы в третьем квартале 2022 года был отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях: по 5,3 %. Выше среднего по РК был уровень безработицы в Алматы и Шымкенте, а также в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по 5 %.

Самый низкий уровень безработицы среди регионов РК наблюдался в Улытауской области: 4,1 %. Следом идут Карагандинская область (4,3 %) и Астана (4,5 %).

Уровень безработицы в городах РК выше, чем в селах: 4,9 % против 4,8 %. При этом по сравнению с предыдущим годом уровень безработицы в городах сократился, а в селах — наоборот, вырос.

Численность безработного населения в городской местности за год сократилась на 0,7 %, до 271,2 тыс. человек, а на селе увеличилась на 0,8 %, до 179,1 тысячи человек.

В гендерном разрезе уровень женской безработицы значительно выше уровня мужской: 5,7 % против 4,1 %, и это самый большой разрыв с 2012 года. Годом ранее уровень женской безработицы составлял 5,5 %, в то время как уровень мужской — 4,3 %.

Численность безработных женщин в РК за год выросла сразу на 4,3 %, достигнув в третьем квартале 2022 года 257,4 тысячи человек, а численность безработных мужчин сократилась на 5,5 %, до 192,9 тысячи человек.



