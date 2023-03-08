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    Женщины в погонах: Айсулу Тойганова более 20 лет трудится в органах гражданской защиты

    8 Марта 2023, 11:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Более 20 лет трудится Айсулу Тойганова из Лисаковска работает в органах гражданской защиты. Ни на минуту женщина не пожалела за эти годы, что выбрала хоть и сложную, но по-своему интересную профессию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщины в погонах, несомненно, достойны восхищения. Ведь эти представительницы прекрасной половины человечества сочетают в себе как женские качества, так и необходимые для службы в органах твердость характера, смелость, упорство.

    Таковой является и Айслу Тойганова. Если многие идут в профессию по следам отца или матери, Айслу приняла решение в пользу дяди. Именно глядя на него и его трудолюбие, гражданскую позицию, в далеком 2001 году Айсулу Едигеновна и сделала свой выбор.

    «Сразу после окончания учебы в Костанае, вернувшись в город Лисаковск, решала, что делать дальше. На дворе 2000-е годы – начало нового тысячелетия, время, когда молодым специалистам предоставляется возможность выбрать свой путь в жизни. Примером для выбора данной профессии стал родной дядя, который отдал свои годы, трудясь в органах гражданской защиты, который и по сей день является примером подражания для многих сотрудников, - рассказывает Айсулу Тойганова.— Так, с февраля 2001 года начала свою трудовую деятельность в специализированной пожарной части № 21 города Лисаковска в должности старшего мастера связи».

    Тогда наша героиня только в общих чертах представляла, с чем ей придется столкнуться. Стала вникать в суть дела, хотелось как можно быстрее всему научиться. С пониманием основ дела пришло и понимание того, насколько это сложная, ответственная и благородная профессия. Но именно трудности выбранной профессии привлекали Айсулу Едигеновну больше всего.

    Через некоторое время было принято решение двигаться вверх по карьерной лестнице. В 2004 году Айсулу Тойганова поступает в Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан по специальности «инженер пожарной безопасности», при этом продолжая работу в рядах органов гражданской защиты.

    После окончания высшего учебного заведения в 2009 году наступает время проверить свои силы в другой специальности, и Айсулу Тойганова была назначена на должность инженера Отдела по чрезвычайным ситуациям города Лисаковска.

    «Многие мужчины считают, что эта профессия не для женщин, но природная внимательность гарантирует качество проверок, а обаяние обезоруживает даже нарушителей», - считает сама Айсулу Тойганова.

    На новом рабочем месте ей приходилось сталкиваться с различными чрезвычайными ситуациями и их решениями, ведь работа инспектора в области пожарной безопасности направлена на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на объектах.

    Пройдя путь от младшего руководящего состава до инженера, а за затем и главного специалиста ОЧС Лисаковска, Айсулу Едигеновна ни разу за много лет службы не пожалела о своем выборе.

    При этом, несмотря на загруженность работой и серьезную ответственность, она остается любящей женой и чуткой мамой.

    Сегодня Айсулу Тойганова - подполковник гражданской защиты, главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям города Лисаковска ДЧС Костанайской области. В целом, она более 20 лет посвятила службе в органах гражданской защиты. Передовой опыт, ведомственные награды, авторитет среди сослуживцев – все это ее заслуги. Простой человек, но с непростой профессией, которая стала ее настоящей судьбой.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК
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