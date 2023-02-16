Женщины в науке: доступность, возможности и перспективы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что в остальном мире в науке больше мужчин, чем женщин, более половины научных сотрудников Казахстана – представительницы прекрасной половины. Это говорит о том, что в нашей стране и женщины, и мужчины имеют равный доступ к науке. Однако, судя по количеству научных публикаций, женщины менее результативны. От чего это зависит и что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля – в мире отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Он был введён на основании резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принятой 22 декабря 2015 года для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней. Это день служит напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе.

До начала ХХ века женщины страдали от сильной дискриминации в том числе и в области науки. Их не допускали в науку и считали, что они не способны ею заниматься. Новаторшам того времени приходилось преодолевать большое количество препятствий, брать мужские псевдонимы, а их труды и открытия зачастую приписывались коллегам-мужчинам.

Эффект систематического отрицания вклада женщин в науку и умаления значимости их работы впервые был описан суфражисткой и аболиционисткой Матильдой Джослин Гейдж (1826-1898) в ее эссе «Женщина как изобретатель». Это явление получило название «Эффект Матильды», а термин был введен в 1993 году историком науки Маргарет В. Россистер.

Эмансипация принесла свои плоды и женщины все же сумели доказать, что они могут точно так же эффективно работать в науке, достигать успехов и делать открытия. В истории немало тому подтверждений и примеров – это Мария Склодовская-Кюри, Софья Ковалевская, Хеди Ламарр, Гертруда Вокер и многие другие.

Более половины научных сотрудников Казахстана – женщины

В Казахстане также есть примеры выдающихся женщин-ученых. Это Мариям Алимарданова – разработчик биотехнологических казахских национальных молочных продуктов, Мадина Мадиева - автор способа прогнозирования риска генетических последствий облучения малыми дозами у потомков облученных лиц, Алмагуль Кузгибаева - автор способа диагностики морфологических форм хронического гастрита у детей на основании определения уровня оксида азота и содержания гексуроновых кислот, а также молодые ученые, среди которых Мадина Сарсенова, ей 30 лет, она является автором инновационного метода очистки воды с утилизацией отходов в виде стройматериалов. И многие другие.

Одно из самых важных научных открытий в Казахстане сделала ученый-биолог Кунсулу Закарья. Под ее руководством группа ученых разработала вакцину «QazVac». Это открытие было сделано во время пандемии коронавирусной инфекции и спасло жизни многих людей.

Фото:primeminister.kz

При этом, женщины-ученые, как и другие, работают, воспитывают детей, а также ведут свою научную деятельность.

В целом, по данным Министерства науки и высшего образования РК, в Казахстане доля женщин-ученых, принимающих участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, составляет 54% - это более 10 тысяч человек. И с каждым годом их количество в науке только растет.

Например, в 2018 году количество женщин докторов наук составляло 595. А в 2023 году число женщин – докторов наук выросло до 714.

Растущее количество женщин в науке говорит о том, что в стране создан равный доступ для работы в этой области, как для мужчин, так и для женщин.

К слову, 8 лет назад казахстанских женщин в науке было 50% по данным ЮНЕСКО за 2015 год.

Почему у женщин меньше научных достижений, чем у мужчин

Традиционно принято вклад в науку считать по количеству научных публикаций. Однако, по мнению экспертов, это не всегда корректно.

По мнению доктора наук в области политологии Индиры Рыстиной, должное признание роли женщин в области научных достижений все еще сомнительно. Об этом свидетельствует история Нобелевской премии, где женщины представляют всего 6,1% всех лауреатов.

Причина, по мнению исследователя организационного поведения Жанар Темирбековой, в том, что для женщин в науке все еще существует «стеклянный потолок».

И хотя эмансипация, научно-технический прогресс и усилия правительств отдельных развитых стран привели к пониманию, что наука не имеет пола и это такой же функционал, как и в любой другой сфере, мировые цифры говорят о том, что женщин представлено в науке в разы меньше, чем мужчин - менее 30% (29,3%). Хотя в странах Центральной Азии, ситуация гораздо лучше – 48,2% (согласно отчету ЮНЕСКО за 2019 год на основе доступных данных за 2016 год).

Кстати, по их данным, Казахстан вошел в ТОП-10 стран по количеству женщин-ученых.

Это говорит о том, что в большинстве стран доступ к науке предоставлен равный, однако не везде созданы равные условия для того, чтобы заниматься наукой.

Ведь, по мнению самих ученых, для того, чтобы делать научные открытия, необходимо посвятить себя науке на все 100 процентов.

Женщинам это делать сложнее, поскольку она отвлекается на рождение и уход за детьми, выполнение домашних обязанностей. Таким образом, она прерывает свою карьеру и нередко просто сходит с дистанции.

Тем не менее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш накануне празднования дня женщин в науке заявил, что чем больше женщин и девочек в науке, тем лучше от этого становится сама сфера и призвал покончить с гендерными предубеждениями.

«Женщины и девочки привносят разнообразие в исследовательскую деятельность, расширяют контингент профессионалов от науки и обогащают научно-техническую сферу свежими взглядами», - отметил Антониу Гутерриш.

Для того, чтобы увеличить представленность женщин в науке, Антониу Гуттериш порекомендовал увеличить число научных грантов для женщин, ведь они, как правило, получают гранты меньше, чем их коллеги-мужчины. При этом, они представляют 33,3% всех научных работников и лишь 12% членов национальных академий наук.

Генеральный секретарь ООН призвал отстаивать права женщин в научной сфере и ломать стереотипы, предубеждения и структурные барьеры.

Фото:news.un.org

По мнению экспертов, для того, чтобы увеличить обеспечение равного и полного доступа женщин к науке, необходимо создавать условия, такие как, например, детские комнаты с присмотром на местах работы, детские сады с ранних месяцев, а также возможность удаленной работы, либо предоставления половины рабочего дня в офисе и половины «на удаленке», как это делается в других странах (преимущественно в странах Европы и США, где и наука более развита – прим. ред.).

Кроме того, по их мнению, нужно увеличивать количество женщин, принимающих решения, либо увеличить их число в тех местах, где принимаются решения о создании равных условий для женщин. Возможно, тогда в Казахстане станет больше публикующихся и цитирующихся в авторитетных научных изданиях женщин-ученых.

К слову, в Казахстане все же стремятся к увеличению равного и полного доступа женщин к исследованиям и разработкам.

«Половина научных сотрудников Казахстана – женщины. Их 54% от общего числа ученых, и с каждым годом становится все больше. В целом, выросла роль женщин в науке. Как пример, ученый-биолог Кунсулу Закарья, которая разработала вакцину «QazVac» против коронавируса. Мы, как Министерство науки и высшего образования, будем всецело поддерживать политику гендерного равноправия, продвигать и обеспечивать равный доступ к науке, высшему образованию, и в том числе к управленческим функциям, именно женщин», – заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на Международной научной конференции на тему: «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана».

Всего в нашей стране около 22 000 ученых.

К слову, в 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить вклад науки в развитие страны и принять программный документ. В 2020 году были внесены поправки в Закон РК «О науке», которые практически полностью изменили финансирование научной отрасли страны и повысили оплату ученых. Подробнее об этом можно прочитать здесь.



