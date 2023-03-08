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    Женщины в мире находятся на «осадном положении» - представительница ООН

    8 Марта 2023, 15:17

    НЬЮ-ЙОРК. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Спустя более 20 лет после принятия Советом безопасности ООН знаковой резолюции о женщинах, мире и безопасности женщины в мире «находятся на осадном положении». Об этом заявила во вторник исполнительный директор структуры «ООН-женщины» Сима Бахус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    В ходе открытых прений высокого уровня в Совете безопасности по вопросу о женщинах, мире и безопасности она привела примеры угроз для положения женщин в Афганистане и других странах, затронутых конфликтами.

    Тема нынешних дискуссий «На пути к 25-летию принятия резолюции 1325». В данном документе, одобренном в октябре 2000 года, Совет Безопасности ООН признал право женщин на полное, равноправное и конструктивное участие в мирных процессах, урегулировании конфликтов и миростроительстве.

    В концептуальной записке к прениям, подготовленной Мозамбиком, который сейчас председательствует в Совете безопасности, говорится, что «женщины и по сей день остаются той социальной группой, которая в наибольшей степени страдает от вооруженных конфликтов во всем мире». Права женщин продолжают серьезно нарушаться, они по-прежнему маргинализованы и исключены из процесса принятия решений по вопросам мира и безопасности, говорится в документе.

    «Совершенно очевидно, что нам нужно радикальное изменение направления», - сказала Сима Бахус. Она призвала к тому, чтобы женщины принимали участие во всех совещаниях и процессах принятия решений, на которые ООН может повлиять. «Нам нужно расширить охват, чтобы предоставить ресурсы тем, кто больше всего в них нуждается, но не имеет», - добавила Сима Бахус.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Мировые новости
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