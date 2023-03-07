Женщины в 10 раз чаще мужчин сталкивались с харассментом – опрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В обществе все еще существует проблема харассмента. Женщины в 10 раз чаще мужчин сталкивались с домогательствами. Таковы итоги массового опроса, проведенного Казахстанским институтом общественного развития, заявила руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Ольга Николаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почти 5% граждан сталкивались с харассментом. Следует отметить, что женщины сталкивались с этим в 10 раз чаще мужчин. На законодательном уровне отсутствуют четкие инструменты противодействия данной проблеме», - сказала на брифинге в СЦК эксперт.

Касательно обеспечения репродуктивного здоровья населения наблюдаются следующие проблемы: нехватка профессиональных кадров, в особенности акушер-гинекологов и урологов-андрологов; качество медицинского обслуживания, особенно в сельской местности; рост младенческой и материнской смертности.

Опрос также коснулся темы расширения политических возможностей женщин. Как отмечалось, для этого необходимо содействовать осведомленности и признанию важности участия женщин в политических процессах на местном, государственном и международном уровнях.

«Для поддержки экономической активности и экономических возможностей женщин рекомендуется расширение института менторства для женщин, информирование о доступных мерах экономической поддержки и способах их получения. Также рекомендуется расширение сети государственных детских садов, увеличение времени их работы за счет дополнительных вечерних групп на бесплатной или льготной основе. Необходимо также рассмотреть внедрение уроков финансовой грамотности в школах для развития в учениках основ финансового планирования, чтобы в дальнейшем они могли обрести финансовую независимость», - добавила Ольга Николаева.