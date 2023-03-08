Женщины составляют 48 % работающего населения Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения. Такими данными поделился Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем поздравительном тексте по случаю Международного женского дня, передает МИА «Казинформ».

В своем поздравлении глава Кабмина отметил, что в современном мире женщины – наиболее активная часть общества.

«В Казахстане 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения, - проинформировал Алихан Смаилов. - Молодые девушки проявляют наибольшую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места: в прошлом году порядка 30 тыс. из них получили свою первую работу. Государство всецело поддерживает развитие женского предпринимательства - это обучение с последующим трудоустройством или открытие собственного дела, предоставление грантов и льготных займов, субсидирование и гарантирование кредитов».

По данным ОЭСР, в Казахстане доля женщин-владельцев бизнеса составила 45%. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция.

Огромное внимание уделяется и женскому здоровью. Как результат, к примеру, только в 2022 году материнская смертность снизилась в 2,6 раза.

«В нашей стране женщины наравне с мужчинами участвуют в государственном управлении, - отметил Премьер-Министр. - Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%, то в 2022 году достигла 55,4%. Правительством принимаются меры по поэтапному повышению доли женщин в руководящих органах компаний с госучастием до 30%». Не остаются без внимания и вопросы социальной поддержки женщин. Защита материнства и детства, помощь многодетным матерям, приемным семьям, содействие в занятости, забота о старшем поколении остаются важными направлениями государственной политики».

Также Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство. В 2022 году по рейтингу «Индекс гендерного разрыва» (Global Gender Gap Index) Казахстан поднялся на 15 позиций благодаря успешным реформам в области гендерного развития и занял 65-ое место из 146 стран.

Как заверил Премьер-Министр, государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для дальнейшего благополучия казахстанских женщин,

«В этот весенний праздник позвольте выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу доброту, мудрость и душевное тепло, которые вы так щедро нам дарите, за все, что вы делаете не только для своих семей, но и для всего Казахстана», - написал Алихан Смаилов.

Ранее казахстанских женщин с 8 марта поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



