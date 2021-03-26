Женщины играют важную роль в преодолении глобальных вызовов и достижении экономического прогресса – Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке идет работа 65-ой сессии Комиссии по положению женщин ООН на тему «Всестороннее и эффективное участие женщин в общественной жизни и принятии ими решений, а также ликвидация насилия для достижения гендерного равенства и усиление роли женщин и девочек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

25 марта с онлайн-обращением к участникам сессии выступила Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова.

Она отметила, что Казахстан, будучи ответственным членом ООН, прилагает значительные усилия по расширению участия женщин в общественно-политической жизни страны. Принимаются меры по увеличению потенциала женщин на уровне принятия решений во всех сферах деятельности.

По данным Всемирного Экономического Форума возрос уровень экономического участия женщин, среди 153 стран Казахстан занимает 37-ю позицию. Указанные достижения стали возможными благодаря осуществляемым в стране реформам и вкладу казахстанских женщин.

«Женщины Казахстана играют важную роль в развитии экономики, остаются активным и масштабным ресурсом преодоления кризиса и достижения экономического прогресса. В стране реализуется государственная поддержка женского предпринимательства. Сегодня треть всех рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса в стране обеспечивают женщины. Они способствуют развитию индивидуального предпринимательства, сфер торговли и финансов, где их лидирующее большинство», - заявила Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии подчеркнула роль женщин в борьбе с пандемией. 70% казахстанских женщин - медиков, социальных работников и педагогов трудятся на передовой, в условиях карантинных ограничений. Для поддержки медработников и педагогов Правительство увеличило размер их заработных плат, в дальнейшем предусмотрено поэтапное их повышение. Планируется укрепление статуса социальных работников в рамках разработки Социального Кодекса.

Принимаются мерыправовой защиты женщин и детей. По поручению Главы государства ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности и бытовое насилие, ведётся законодательная работа по его профилактике.

«Казахстан прилагает усилия в расширении прав и возможностей женщин как на местном, так и на глобальном уровнях. Правительство страны поддержало региональную инициативу ООН «Spotlight» о прекращении насилия в отношении женщин и девочек. Уверена, что проект принесет практические результаты для всего Центральноазиатского региона», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Она добавила, что в рамках предстоящего глобального Форума «Поколение равенства» (Generation Equality Forum), который пройдет в 2021 году, Казахстан начнет активную работу в Коалициях действий по предотвращению гендерного насилия и обеспечению экономической справедливости.

Также Лаззат Рамазанова сообщила о реализации образовательных программ для афганских женщин.

«Дан старт второй фазы программы трехстороннего проекта с участием Казахстана, Узбекистана и Евросоюза по обучению 100 афганских женщин. Большинство из них будут обучаться в казахстанских вузах по различным специальностям», - заявила Лаззат Рамазанова.

Председатель Нацкомиссии также отметила, что Казахстан готов к запуску Регионального Центра знаний и создания на его базе при поддержке региональных партнеров единого банка обмена передовым опытом по обеспечению равных прав женщин и мужчин.

«Работа Центра будет способствовать поэтапному преодолению глобальных вызовов, продвижению Повестки дня в области устойчивого развития», - резюмировала Лаззат Рамазанова.

Напомним, что Комиссия по положению женщин - одна из вспомогательных структур при Экономическом и социальном совете ООН. В ее состав входят 45 государств. В этом году сессия Комиссии проходит в гибридном формате.



