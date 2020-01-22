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Женщину сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

22 Января 2020 10:30
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Женщину сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На 56-летнюю жительницу Павлодара наехал «ЗАЗ Шанс», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«21 января на улице Северная промзона 48-летняя водитель автомашины «ЗАЗ Шанс» совершил наезд на 56-летнюю жительницу города Павлодар, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с травмами госпитализирована.
«Проводится досудебное расследование по статье 345 УК Республики Казахстан. Автомашина водворена на штрафную стоянку», - дополнили в полиции.


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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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