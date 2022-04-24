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    Женщину с двумя детьми сбили насмерть в Алматинской области

    24 Апреля 2022, 15:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Карабулак Алматинской области водитель легковушки насмерть сбил женщину с двумя детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в Сети. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля около 22:05 в Ескельдинском районе.

    «Установлено, что в селе Карабулак 19-летний водитель «Audi-80», следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    По информации ведомства, по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование по статье 345 части 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель задержан и водворен под стражу. Автомашина изъята и помещена на спецстоянку.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия Видео
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