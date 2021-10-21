Женщину после родов санавиацией доставили из Аксая в Уральск

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области женщину после родов транспортировали в больницу вертолетом «Казавиаспаса», передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу АО «Казавиаспас».

Сообщается, что 20 октября в производственно-диспетчерскую службу «Казавиаспас» МЧС РК поступила оперативная заявка от Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) о том, что необходимо транспортировать женщину 1984 года из города Аксая Западно-Казахстанской области. Такое решение было принято медиками во избежание осложнений после родов.

С места дислокации воздушного судна «Казавиаспаса» в Уральске незамедлительно вылетел вертолет Eurocopter EC-145. На борту находились опытные пилоты: командир Асхат Кудабаев и второй пилот Николай Сороколетов. В кратчайшие сроки борт из Уральска долетел до Аксая, где пилотами было определено безопасное место для посадки воздушного судна. В том же месте ожидала бригада скорой помощи: акушер-гинеколог и реаниматолог НКЦЭМ. За 45 минут женщину транспортировали в аэропорт Уральска, откуда она была доставлена в больницу работниками НКЦЭМ. Полет прошел без происшествий.

Всего за девять месяцев текущего года по линии экстренной медицинской эвакуации воздушными судами АО «Казавиаспас» совершено 629 вылетов, налет часов составил 1597 часов 49 минут, при этом перевезено 607 больных. Р аботниками НКЦЭМ п роведено на месте 43 консультации и 24 операции.