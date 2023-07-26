Женщину после попытки спрыгнуть с моста доставили в полицию Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что выясняются подробности дела касательно женщины, которая пыталась спрыгнуть с моста возле Дома министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы подробно выясняем обстоятельства произошедшего. На данный момент гражданка доставлена в управление полиции Есильского района. Мы допрашиваем ее, чтобы выяснить, почему она пошла на такой поступок», - прокомментировали в пресс-службе столичной полиции.

Напомним, что очевидцы в социальных сетях делились кадрами, как спасатели благополучно спустили женщину с моста. Также в социальных сетях распространилась информация, что женщина, взобравшаяся на мост, выдвинула требование – освободить ее сына, которого приговорили к 7 годам лишения свободы.