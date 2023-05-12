Женщину осудили на 8 лет за убийство своего новорожденного ребенка в Павлодаре

ПАВЛОДАРК. КАЗИНФОРМ - Вина женщины доказана материалами уголовного дела, заключением экспертиз и показаниями свидетелей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы суда №2, 28 октября 2022 года жительница областного центра, желая успокоить своего новорожденного сына, уронила его на пол.

«После чего умышленно, на почве злости, нанесла ему два удара кулаком – в область лба и задней части головы. Ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, соответствующие причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть новорожденного», – рассказали в суде №2.

Женщина свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью не признала и просила не лишать ее свободы.

Суд назначил павлодарке 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.



