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      Западно-Казахстанская область

    Женщину на надувном матрасе унесло течением на озере Шалкар в ЗКО

    31 Июля 2023, 11:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Западно-Казахстанской области в водоемах утонуло 6 человек, передает МИА «Казинформ».

    30 июля в 19:19 на озере Шалкар спасли женщину, которую на надувном матрасе отнесло течением далеко от берега.

    В пресс-службе ДЧС региона уточнили, что с начала купального сезона по области в водоемах утонуло 6 человек. В Казахстане с 1 июня в водоемах утонуло 78 человек, из них 21 ребенок.

    Напомним, недавно мужчину на надувном матрасе унесло течением на Алаколе на расстояние около двух километров от берега. Его спасли.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Видео Регионы Казахстана ДЧС Спасение
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