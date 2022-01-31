Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Женщину извлекли из искореженного авто в Семее

    31 Января 2022, 00:48

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее спасатели помогли женщине, которая не смогла после ДТП выбраться из автомобиля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что ДТП произошло 30 января в на перекрестке улиц Селевина и Бозтаева. В результате аварии столкнулись два автомобиля марок Hyundai и Toyota Cаrina. В одной из машин осталась зажатой женщина.

    «Прибыв на место происшествия, сотрудники ОСО ГУ -7 при помощи гидравлического оборудования извлекли пассажирку из автомобиля марки Hyundai, 1971 года рождения, и передали пострадавшую врачам скорой помощи», — пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область ДТП МЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая