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    Женщину и ребенка спасли из-под завалов обрушившейся крыши в Семее

    5 Апреля 2023, 11:57

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Женщину и ребенка спасли из-под завалов обрушившейся крыши сотрудники ДЧС в городе Семее, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС, в 9 часов 34 минуты на пульт «112» поступило сообщение о том, что по улице Сырлыбаева произошло обрушение крыши частного дома. Со слов заявителя, в доме находятся дети.

    На место происшествия незамедлительно выехали спасательные подразделения Абайской области.

    По прибытию к месту вызова в 9 часов 42 минуты было установлено что, в гостиной комнате произошло обрушение крыши жилого дома. Спасатели приступили к разведке.


    В ходе разведки из-под завалов спасателями были спасены женщина, 1982 года рождения, и ребенок, 2022 года рождения.

    До прибытия спасательных подразделений хозяин дома и его дочь, 2012 года рождения, выбрались самостоятельно, а ребенка, 2020 года рождения, спас сосед.

    После осмотра врачей скорой медицинской помощи все пострадавшие госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи.

    Предварительная площадь обрушения составила 24 кв. метра.

    Всего в спасательной операции были задействованы11 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МЧС Спасение Абайская область
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