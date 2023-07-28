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    Женщину и ее сына нашли мертвыми в квартире в Актобе

    28 Июля 2023, 17:35

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Трупы женщины и ее сына нашли в одной из квартир в Актобе. Они страдали тяжелой формой заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции области.

    «23 июля в одной из закрытых квартир Актобе обнаружили труп 75-летней женщины и ее 44-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти, которые состояли на учетах с тяжелой формой заболевания», - сообщили в ведомстве.

    По факту обнаружения трупов начато досудебное расследование, назначены ряд экспертиз. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Происшествия Регионы Казахстана Актобе
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