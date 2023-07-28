Женщину и ее сына нашли мертвыми в квартире в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Трупы женщины и ее сына нашли в одной из квартир в Актобе. Они страдали тяжелой формой заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции области.

«23 июля в одной из закрытых квартир Актобе обнаружили труп 75-летней женщины и ее 44-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти, которые состояли на учетах с тяжелой формой заболевания», - сообщили в ведомстве.

По факту обнаружения трупов начато досудебное расследование, назначены ряд экспертиз. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.