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    Женщину и двух детей спасли на 228-й час после землетрясения в Турции

    15 Февраля 2023, 23:29

    АНТАКЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В южной турецкой провинции Хатай на 228-й час после разрушительного землетрясения спасли женщину и двух ее детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Спасатели вызволили женщину по имени Эля и детей из-под завалов одного из обрушившихся жилых домов на улице Оймак города Антакья.

    После первой медицинской помощи всех троих доставили в больницу.

    Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.

    Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.

    В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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