Женщинам в Афганистане запретили работать в НПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правящие в Афганистане талибы (движение «Талибан» - запрещено в РК) ввели очередной запрет для женщин. Теперь им нельзя работать в неправительственных организациях - якобы из-за нарушений исламского дресс-кода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Правящая в Афганистане исламистская организация «Талибан» запретила местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) допускать на работу женщин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письменное заявление министерства экономики страны в субботу, 24 декабря.

В письме, подлинность которого Reuters подтвердил представитель ведомства, говорится, что сотрудницам не разрешается приходить на работу «до дальнейшего уведомления». Запрет объясняется «многочисленными жалобами» на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане, говорится в письме. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

Как отмечает Reuters, гуманитарные миссии ООН часто ведут работу в Афганистане через местные организации, на которые распространяется запрет.

«Запрет на работу женщин в НПО должен быть немедленно отменен. Этот шаг не только нанесет удар по правам женщин, но и усугубит гуманитарный кризис, а также нанесет ущерб наиболее уязвимым афганцам», - написал Twitter временный поверенный в делах Норвегии в Афганистане Пол Калумаль, который занимается финансовой помощью населению страны и участвовал ранее в переговорах с «Талибаном».

Руководитель миссии ООН в Афганистане и координатор гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров назвал решение «Талибана» «явным нарушением гуманитарных принципов», которое вызывает «глубокую обеспокоенность». В управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили Reuters, что организация попытается встретиться с руководством талибов, чтобы «добиться ясности относительно приказа».

Ранее стало известно, что «Талибан» запретил женщинам учиться в университетах. Такое решение движение объяснило «сохранением национальных интересов», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

Девочки старше шестого класса перестали посещать школы еще в марте. Талибы также утверждали, что дети вернутся в школы, когда там будет создана «соответствующая исламу среда». В стране действует множество запретов для женщин: им нельзя работать на большинстве рабочих мест, запрещено посещать парки и спортзалы, кроме того они обязаны носить в общественных местах полностью закрытую одежду.

Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) на этой неделе призвали талибов отменить запреты, предупредив, что «гендерные преследования могут расцениваться как преступления против человечности». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы пытаются приговорить афганских женщин «к темному будущему без возможностей». «Афганские женщины заслуживают лучшего. Афганистан заслуживает лучшего. «Талибан» только что окончательно отказался от своей цели быть принятым международным сообществом», - заявил Блинкен.

Решение «Талибана» критиковали в исламских странах

С осуждением запрета на образование выступила и Турция. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что такой запрет не является «ни исламским, ни гуманным». «Что плохого в женском образовании? Какой вред это наносит Афганистану? Есть ли исламское объяснение? Наша религия, ислам, не против образования, наоборот, поощряет образование и науку», - заявил он.

Власти Саудовской Аравии, где до 2019 года также вводились жесткие ограничения для женщин, призвали талибов «изменить курс». В МИД страны выразили «удивление и сожаление» по поводу запрета на университетское образование, подчеркнув, что это решение было «удивительным для всех исламских стран». В самом Афганистане запрет вызвал протесты, которые, по словам местных жителей, были жестоко подавлены талибами.

Ранее сообщалось, «Талибан» выставил вооруженные патрули возле вузов в Афганистане. Восстановить права афганских женщин на учебу в университетах призвали в ООН.



