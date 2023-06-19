Женщинам особенно следует прислушиваться к советам медиков – врач-гинеколог Эльдар Хадис

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. В канун профессионального праздника заведующий гинекологическим отделением Уральской городской многопрофильной больницы Эльдар Хадис рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о своей специальности, жизненном пути, о своих мечтах и целях, о коллегах.

– Эльдар Амантайулы, поздравляю с Вашим профессиональным праздником! Расскажите, что послужило причиной того, что Вы избрали профессию врача?

– Сразу скажу, что на выбор профессии повлиял, в основном, мой отец – Амантай Хадисулы Нургалиев. Он всю жизнь проработал врачом. Заслужил уважение общества, сейчас на пенсии. Моя мама Зауреш Жумабайкызы Фазылова – бухгалтер. С детства я хотел быть врачом, как мой отец. Я родился 28 сентября 1985 года в Атырау. Там закончил 9 классов. Затем окончил среднюю школу №44 в Уральске и 20 лет назад приехал в Актобе. Мне повезло, я поступил в Актюбинскую медицинскую академию имени Марата Оспанова, закончил ее в 2011 году. Приехал в Уральск и начал работать в городской поликлинике №5 на праве хозяйственного ведения. С 9 января 2017 года работаю в городской многопрофильной больнице. Вначале работал в приемном покое.

– Наверное, были люди, помогавшие Вам сделать правильный выбор в жизни и на работе?

– Конечно, были. Особо хотел бы отметить Ерлана Тлегенулы Муканова, который в то время исполнял обязанности заведующего гинекологическим отделением. Считаю себя счастливым, потому что мне довелось быть учеником настолько высококвалифицированного и ответственного специалиста. Моя цель – быть таким же хорошим врачом, как мой наставник. Теперь уже я, в течение трех лет, руковожу гинекологическим отделением. Я помогаю сохранить жизнь женщинам и новорожденным не только в городе, мы летаем и в районы области санавиацией. То есть, вношу свой вклад в рост численности казахского народа.

– Трудно ли мужчине работать гинекологом? Какие есть особенности в этой специальности?

– Легкой работы не бывает. Здесь хотел выделить следующее. Родовспоможение оказывают другие люди. А мы проводим операции. Чтобы освоить специальность, нужно постоянно пополнять свои знания, повышать квалификацию и владеть современными технологиями. Для этого необходимо постоянно работать над собой, стремиться к новым высотам.

– В нашей стране придается особое значение здоровью матери и ребенка. Какой совет Вы хотели бы дать женщинам детородного возраста? Ведь женщины поступают в больницу в самом разном состоянии, есть ли случаи, которые Вам запомнились?

– Каждый человек должен следить за своим здоровьем. Особенно женщинам детородного возраста следует прислушиваться к советам врачей, осознавать важность рождения потомства. Для этого, самое главное, чтобы не было проблем со здоровьем. И в больнице, и во время вылетов санавиацией встречаются разные случаи. Тогда приходится бороться за жизнь матери и ребенка, и остаются только мысли об их спасении. Если операция прошла успешно, становится легче на душе, потому что выполнено важное дело.

– Расскажите о работе гинекологического отделения, которое Вы возглавляете?

– В отделении вместе со мной работают 8 квалифицированных врачей. Из них 4 – это врачи отделения, еще 4 ведут прием больных в приемном покое. Главная задача – сохранить жизнь больным в тяжелом состоянии и оказать им срочную помощь. Различные операции, выполняемые в плановом порядке, повышают показатели выздоровления. В частности, лапароскопическая, лапаротомическая миомэктомия, операции по поводу бесплодия выполняются с целью репродуктивного уровня женщин. Наши врачи круглосуточно готовы к проведению операций для спасения жизни пациенток. Вообще, в родильном отделении больницы созданы все условия для рожениц, здесь достаточно современного оборудования. Для врача большая радость каждый день слышать голоса новорожденных. Когда роженицы благополучно выходят из родильного отделения, это же счастье для их близких. Потому, что дети – это счастье, это продолжение нашей жизни, это, в конце концов, будущее страны.

– Эльдар Амантайулы, Вы женаты?

– Да, я женился 10 лет назад. Сейчас у нас растут дочь и сын. Ждем третьего ребенка.

– Расскажите о Вашей супруге, кто она по специальности?

– Моя жена Макка Айбеккызы, 1990 года рождения, из Уральска. По специальности – мама (смеется).

– Вы немногословны, отвечаете всегда кратко. Судя по этому, Вы человек не слова, а дела. Что Вы пожелаете своим коллегам в День медицинского работника?

– С праздником, коллеги! Врач – защитник человеческой жизни. Будем верны клятве Гиппократа, будем ответственно относиться к каждому пациенту, безупречно выполнять свои обязанности.

– Спасибо за беседу. Желаю успехов в работе, будьте всегда в числе лучших.