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    Женщина заказала обувь, а получила коробку марихуаны в Абайской области

    15 Декабря 2022, 22:53

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Покупка пары обуви обернулась для жительницы Абайской области невероятной историей, достойной сюжета для кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 декабря на оперативный канал «102» Урджарского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней женщины. Она рассказала, что 30 ноября заказала одну пару женской обуви, но полученная 2 декабря коробка была заполнена неизвестным ей веществом зеленого цвета.

    Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили, что чуть позже с ней связался получатель коробки, и пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду.

    Так стражам порядка удалось по «горячим следам» задержать подозреваемого, которым оказался 34-летний безработный житель райцентра.

    В ходе обыска дома у него изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке.

    Экспертиза показала, что неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана, весом 72,2 кг.

    В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников злоумышленника.

    По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 297 УК РК.

    Подозреваемый водворен в ИВС.


    Фото: polisia.kz
    Борьба с преступностью Происшествия Борьба с наркотиками Абайская область
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