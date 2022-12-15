Женщина заказала обувь, а получила коробку марихуаны в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Покупка пары обуви обернулась для жительницы Абайской области невероятной историей, достойной сюжета для кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 декабря на оперативный канал «102» Урджарского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней женщины. Она рассказала, что 30 ноября заказала одну пару женской обуви, но полученная 2 декабря коробка была заполнена неизвестным ей веществом зеленого цвета.

Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили, что чуть позже с ней связался получатель коробки, и пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду.

Так стражам порядка удалось по «горячим следам» задержать подозреваемого, которым оказался 34-летний безработный житель райцентра.

В ходе обыска дома у него изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке.

Экспертиза показала, что неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана, весом 72,2 кг.

В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников злоумышленника.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 297 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС.





Фото: polisia.kz