Женщина забыла на улице пятимесячного ребенка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на уличной скамейке найден пятимесячный ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня около 1:00 по местному времени в дежурную часть отдела полиции города Актобе обратилась женщина, которая нашла на улице пятимесячного ребенка. Ребенок был найден во дворе одной из многоэтажек, расположенной по улице 8 марта. Ребенок лежал и плакал на скамейке.

Как уточнили в областном департаменте полиции, оставившая ребенка женщина – находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок сейчас находится в детском доме. Вопрос о передаче или не передаче ребенка матери решит комиссия по защите прав несовершеннолетних при акимате города.



