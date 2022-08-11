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    • Женщина забыла на улице пятимесячного ребенка в Актобе

    11 Августа 2022 16:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на уличной скамейке найден пятимесячный ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня около 1:00 по местному времени в дежурную часть отдела полиции города Актобе обратилась женщина, которая нашла на улице пятимесячного ребенка. Ребенок был найден во дворе одной из многоэтажек, расположенной по улице 8 марта. Ребенок лежал и плакал на скамейке.

    Как уточнили в областном департаменте полиции, оставившая ребенка женщина – находилась в состоянии алкогольного опьянения.

    Ребенок сейчас находится в детском доме. Вопрос о передаче или не передаче ребенка матери решит комиссия по защите прав несовершеннолетних при акимате города.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Актюбинская область #Происшествия #Актобе
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