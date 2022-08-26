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    Женщина выращивала марихуану в Мангистауской области

    26 Августа 2022 22:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 44-летняя женщина выращивала марихуану в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    22 августа в отдел полиции Мунайлинского района поступила информация о том, что местная жительница, гражданка Н., занимается выращиванием и распространением наркотических средств на территории Мангистауской области.

    «По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области задержали 44-летнюю женщину, по адресу которой в ходе проведения обыска во дворе ее дома было изъято наркотическое растение массой около 5 кг», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества». Иная информация не разглашается в интересах следствия.


    Фото: polisia.kz
    Мангистауская область Борьба с наркотиками
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