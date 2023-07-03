Женщина выпала с девятого этажа в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 8 микрорайоне Актау произошла трагедия – с девятого этажа выпала женщина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По словам жителей дома №16, 2 июля около 13:00 они услышали сильный грохот. Затем жильцы увидели, что на земле лежит женщина.

Как рассказали очевидцы, погибшая женщина снимала квартиру на 9 этаже. С утра изнутри квартиры доносилась словесная перепалка. Возможно, что в квартире распивали спиртные напитки. В департаменте полиции сообщили, что на месте происшествия обнаружен труп 48-летней женщины. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Иная информация в интересах следствия не разглашается.