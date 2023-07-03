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    Женщина выпала с девятого этажа в Актау

    3 Июля 2023, 17:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 8 микрорайоне Актау произошла трагедия – с девятого этажа выпала женщина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    По словам жителей дома №16, 2 июля около 13:00 они услышали сильный грохот. Затем жильцы увидели, что на земле лежит женщина.

    Как рассказали очевидцы, погибшая женщина снимала квартиру на 9 этаже. С утра изнутри квартиры доносилась словесная перепалка. Возможно, что в квартире распивали спиртные напитки. В департаменте полиции сообщили, что на месте происшествия обнаружен труп 48-летней женщины. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Мангистауская область
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