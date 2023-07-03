Женщина впервые стала акимом Серебрянска

СЕРЕБРЯНСК. КАЗИНФОРМ - Впервые за всю историю моногорода Серебрянска его главой стала женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на yk-news.kz.

Им стала Нургуль Бакынова, ранее занимавшая пост акима Парыгинского сельского округа.

Нургуль Асановне 46 лет, родом она из города Аягоза. В юности решила посвятить свою жизнь педагогической деятельности, чем успешно и занималась вплоть до 2020 года. За 20 лет трудовой деятельности преподавала в школах и университетах Восточно-Казахстанской области. Последнее место работы по основной специальности — директор средней школы в селе Полянское.

В июне 2020 года была назначена на должность акима Парыгинского сельского округа.

В текущем году выдвинула свою кандидатуру на должность главы Серебрянска.

В список избирателей по городу Серебрянску были включены 5 426 избирателей, из них проголосовали 3 443 человека. Большинство голосов были отданы Нургуль Асановне.