Женщина в IT. Как инженер Сауле Ойнарбаева 25 лет обеспечивает работу всей «Совминки»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной клинической больнице Управления Делами Президента трудятся не только высококвалифицированные врачи, но и программисты. Одной из них является Сауле Ойнарбаева - она уже 25 лет работает в отделе компьютерных технологий и программного обеспечения «Совминки». Сейчас она занимает руководящую должность. По специальности наша героиня - инженер. А технические специальности в Казахстане на сегодня считаются приоритетными. Корреспонденту МИА «Казинформ» Сауле Ойнарбаева ответила, почему выбрала эту профессию, в чем ее особенность и поделилась мнением, действительно ли престижно быть инженером в наше время.

- Сауле Айтмагамбетовна, расскажите, пожалуйста, как началась Ваша карьера, как Вы попали в «Совминку»?

- До больницы я работала в главном вычислительном центре министерства финансов инженером-программистом. В начале 1998 года Министерство переехало в Астану, я не смогла уехать по семейным обстоятельствам, мне пришлось уволиться. После этого я устроилась на работу в «Совминку». Сюда я попала благодаря своему отцу. Мои родители были прикреплены к Совминовской больнице. И как-то однажды, лечась в стационаре, папа узнал про вычислительный центр больницы (так называлось мое подразделение на то время) и настоял на том, чтобы я сходила, все узнала. Сначала я переговорила с отделом кадров, они меня провели к главному врачу. После небольшого собеседования меня приняли на работу. По началу я работала программистом по модулю сопровождения заработной платы, потом добавляли модули по медицине. Через два года меня назначили начальником отдела (на тот момент должность звучала как главный инженер вычислительного центра).

- В чем заключается Ваша работа? Почему выбрали именно эту профессию?

- По специализации диплома я инженер по автоматизации. Выбрала эту специальность, потому что с детства любила математику. Очень углубленно занималась еще со школьной скамьи. И хотела связать свою будущую профессию с математикой или ее прикладными предметами, ведь в то время не было еще понятий как IT-технологии. Когда я закончила школу мама хотела, чтобы я пошла учиться в «Нархоз» и стала финансистом. Но папа привел меня в политехнический институт, а папа по профессии был горным инженером. Там я, изучив информацию на баннерах по специальности «Автоматизация», решила, что это мое. Потом успешно сдала вступительные экзамены. Так попала в институт.

Что касается моей работы, то в мои обязанности входят: разработка, внедрение и сопровождение информационных систем, разработка и техническое обслуживание локальной сети и парка вычислительной техники. Организация бесперебойной работы всей больницы (порядка 700 компьютеров, девяти серверов). Планирование и закуп серверного, компьютерного и сетевого оборудования. Проведение обследований, подготовка технических заданий и руководство проектами. Разработка и реализация общей стратегии развития больницы в области цифровизации.

- Глава государства ранее в своем выступлении говорил, что быть инженером сейчас престижно. Что Вы думаете по этому поводу, и что значит для Вас быть инженером?

- Сейчас профессия инженера стала востребована на современном рынке труда, особенно в области IT-технологий. Идет стремительный рост новых технологий, разработок, и я считаю необходимо приобретать достаточное количество теоретических знаний и практических навыков уже учась в высших учебных заведениях. Что такое сегодня IT‑инженер? Это разработка архитектуры информационных систем, проектирование их интерфейса, администрирование баз данных, дизайн и программирование, робототехника и новейшее направление - работа по созданию платформ с искусственным интеллектом. Я недавно прочитала в одной статье, что искусственный интеллект может заменить некоторые специальности, но инженеров не заменит никто, так как они и являются создателями искусственного интеллекта. И я в этом согласна.

- Назовите особенности этой профессии, преимущества?

- Современный IT-инженер – это не какая-то узкая специализация (например, инженер-электрик или горный инженер). Это совокупность знаний и умений в нескольких областях IT-инженерии. Это совокупность нескольких специализаций в области IT: программирование, администрирование, веб-дизайн, информационная безопасность. Можно пройти небольшую переподготовку и освоить эти смежные специальности. При этом формируется и системное мышление. Ну, и конечно же, возможность работать удаленно – онлайн.

- Какими качествами должны обладать инженеры?

- Во-первых, инженер, как и любой другой специалист, должен теоретически быть подкован в своей области, хорошо знать математику и информатику (это закладывается еще со школьной скамьи), иметь аналитический склад ума (по моему мнению, это тоже очень хорошо развивается с углубленным изучением математики), логическое мышление, быть усидчивым (особенно это необходимо при программировании). Желательно знать английский, практически вся полезная литература издается на английском.

- Что Вы можете посоветовать молодым специалистам?

- Молодым специалистам советую, в первую очередь, учиться. Не останавливаться на уровне бакалавра. Я считаю, что сегодня обучение в вузах недостаточно. Нужно постараться сразу определить свое направление и двигаться по нему. При этом нельзя забывать про спорт, периодически заниматься физкультурой, а не сидеть все время за компьютером.

Также я советую начинать с работы по специальности, не взирая на заработную плату. Сегодня в любой организации (государственной и частной) обязательно нужны IT-специалисты. Начинать можно с малого (ремонт и настройка компьютера, установка программ, сетевое окружение и т.д.). Хорошо, если в компании будут хорошие наставники, которые помогут разобраться в проблемных вопросах. Но надо самому стараться решать производственные проблемы, приобретая тем самым новые знания в области IT-инженерии. И нужно быть готовым к тому, что придется изучать все время что-то новое, потому что это постоянный процесс в IT-инженерии.

- Спасибо!



