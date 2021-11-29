Женщина утонула в столичном бассейне: осужден инструктор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 ноября, районный суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении инструктора по плаванию Т. после гибели женщины в бассейне спорткомплекса «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда Нур-Султана.

Инструктор обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 306 ч. 3 УК).

«Судом установлено: Т., являясь инструктором по плаванию в СК «Астана», вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по безопасности посетителей бассейна, допустил утопление и смерть потерпевшей Е.», - говорится в сообщении.

В судебном заседании прокурор просил назначить Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Потерпевшие просили назначить подсудимому максимальный срок - 8 лет лишения свободы.

Подсудимый свою вину не признал, просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Смягчающим вину и наказание Т. суд признал меры по оказанию им медицинской помощи потерпевшей. Отягчающих его вину и наказание обстоятельств не установлено.

«Уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 306 ч. 3 УК, относится к неосторожным преступлениям. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. По неосторожным преступлениям отбывание наказания назначается в учреждениях минимальной безопасности.

При наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок наказания не может превышать ½ от максимального срока наказания за преступления средней тяжести. По данному делу это наказание не может превышать 4 лет», - пояснили в суде.

Принимая во внимание личность осужденного и позицию потерпевшей стороны, суд назначил Т. наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года.

С владельца бассейна ТОО «Центр специального обеспечения» взыскана в пользу потерпевшей стороны компенсация за моральный вред - 10 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу .



