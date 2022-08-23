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    Женщина устроила стрельбу в Атланте – есть жертвы

    23 Августа 2022, 13:31

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и еще двое были доставлены в больницу после того, как женщина устроила серию вооруженных нападений на улицах города Атланты штата Джорджия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

    Стрельба произошла в районе популярной городской площади Колония, где расположены офисные здания и отели, недалеко от центра города.

    Во время первого нападения женщина ворвалась в здание, где произвела несколько выстрелов в офис управления резиденцией. В результате вооруженного нападения один человек погиб и еще один получил ранения.

    Затем она ранила одного человека в высотном офисном здании в нескольких кварталах от места первого нападения.

    Раненые были доставлены в ближайшую больницу. Состояние их здоровья неизвестно.

    По данным полиции, после серии вооруженных атак преступница скрылась. Розыск подозреваемой длился два часа. Офицеры смогли определить сходство женщины после анализа видеозаписей с камер наблюдения.

    В результате полиция подтвердила, что обнаружила подозреваемую в международном аэропорту Атланты «Хартсфилд-Джексон». Женщина была одета в ту же полосатую кофту, что и преступник на записи с камер наблюдения.

    Полиция сообщила, что подозреваемая находится под стражей, ведется расследование. Выясняются обстоятельства преступления, причины стрельбы и связь стрелка с жертвами нападения.

    Фото: www.dailymail.co.uk

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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