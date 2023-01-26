Женщина упала в открытый колодец на одной из центральных улиц Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спасатели оперативно спасли женщину, которая упала в открытый колодец по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«На линию «112» поступило сообщение о том, что по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.

На место вызова направили силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трех единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС.

При помощи веревки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца спасли женщину 1997 года рождения.









Кадр из видео/ instagram.com/tjd_astana



