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    Женщина упала в открытый колодец на одной из центральных улиц Астаны

    26 Января 2023, 09:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спасатели оперативно спасли женщину, которая упала в открытый колодец по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «На линию «112» поступило сообщение о том, что по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.

    На место вызова направили силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трех единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС.

    При помощи веревки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца спасли женщину 1997 года рождения.



    Кадр из видео/ instagram.com/tjd_astana

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Астана Происшествия Видео МЧС ДЧС Спасение
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