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    Женщина скончалась в ДТП в Караганде

    12 Сентября 2022, 19:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром на объездной дороге Караганды столкнулись грузовой автомобиль и автомобиль марки «Нива». В результате аварии скончалась 59-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дорожное происшествие произошло 12 сентября в 09:30 на объездной дороге Караганды, между поселками Доскей и Кокпекты возле ТЭЦ. Автомобиль марки «Нива» под управлением 25-летнего мужчины столкнулся с грузовым автомобилем марки «Scania».

    «В результате ДТП водителя авто «Нива» доставили в больницу, 59-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Ранее на трассе в Кордайском районе Жамбылской области произошло смертельное ДТП. Четыре человека погибли.

    Фото: www.instagram.com/dorogi_karagandy

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Караганда
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