Женщина скончалась после аварии с пьяным водителем в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого 36-летняя жительница Степногорска скончалась в реанимации. Как показала экспертиза, водитель был пьян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 24 октября текущего года в 12:20 в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило телефонное сообщение о том, что на 6-м км автодороги «Степногорск-Заводской» 35-летний водитель автомашины марки Hyndai Acent, двигаясь в направлении поселка Заводской, при обгоне впереди идущего автомобиля не справился с рулевым управлением, вылетел с автодороги и допустил опрокидывание.

«В результате ДТП в городскую больницу Степногорска доставлена пассажирка, 36-летняя жительница Степногорска, которая в 21:10 скончалась в реанимационном отделении. Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель автомашины марки Hyndai Acent находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени». Назначена экспертиза», - отметили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».