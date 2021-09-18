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    Женщина скончалась от отравления угарным газом в Шымкенте

    18 Сентября 2021, 03:19

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и двое, в их числе пятилетний ребенок, в тяжелом состоянии находятся в отделении токсикологии в результате отравления угарным газом в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Трагедия произошла в Шымкенте в одной из квартир микрорайона Восток. Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям констатируют, причина несчастья — нарушение монтажа газовых приборов.

    Запах угарного газа почувствовали соседи. Они и вызвали скорую помощь. Чтобы попасть в квартиру людям пришлось выламывать двери. Спасти 55-летнюю хозяйку квартиры не удалось. Она скончалась до прибытия врачей. Её 26-летняя дочь и внучка 5-лет в бессознательном состоянии были доставлены в больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи-токсикологи.

    «16 сентября в 20:40 в отделение токсикологии по линии скорой помощи доставлены двое больных. Это мама, 1995 года рождения, и дочка, 2016 года рождения. С диагнозом «отправление природным газом» в тяжёлой степени тяжести после токсической интоксикации. Со слов родственников, и бригады скорой помощи, отравление получили, купаясь дома, пользуясь неисправной газовой колонкой», — рассказывает врач-токсиколог Марат Кокенов.

    Аварийная бригада выявила в квартире нарушение монтажа газовых приборов, они были вынесены на лоджию, при этом в дымоходе проточного водонагревателя отсутствовала тяга. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели управления пожарного контроля.

    «Предварительная причина — нарушение использования газовой колонки для обогрева воды. Ещё раз хотел бы предупредить жителей города Шымкент, гостей в преддверии отопительного периода, чтобы соблюдали все требования техники безопасности, пожарной безопасности», — говорит начальник управления государственного пожарного контроля Абиль Уразов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Шымкент МЧС ДЧС
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