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    Женщина скончалась и 13 человек пострадали при столкновении «ГАЗели» с легковушкой в ЗКО

    29 Сентября 2022, 13:16

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Пассажирка скончалась после столкновения пассажирской ГАЗели с легковушкой в ЗКО. Всего в аварии пострадали 14 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Авария произошла вечером 28 сентября. В городе Аксай Бурлинского района столкнулись маршрутная «ГАЗель» № 3 и легковая машина. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 18:21. Всего в ДТП пострадали 14 человек, среди них есть дети. Почти у всех были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

    72-летняя пожилая женщина от полученных травм скончалась. 64-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы. Ее состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Остальные 12 человек направлены на амбулаторное лечение.

    В департаменте полиции ЗКО пообещали прокомментировать аварию позже.

    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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