Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Женщина с ребенком выпали из окна 12 этажа в Астане

    9 Июня 2023, 17:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане женщина с ребенком выпали из окна 12 этажа, передает МИА «Казинформ».

    «9 июня в 14:19 часов на канал «102» поступил вызов о том, что по улице Сыганак из окна 12 этажа выпала женщина с ребенком. На место прибыли сотрудники полиции. От полученных травм женщина скончалась на месте, ребенок скончался в больнице», - сообщили в ДП столицы.

    По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

    Автор:

    Артем Волков

    Астана Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Взрыв и пожар на заправке газовых баллонов в Шемонаихе: есть пострадавшие
    Пять секс-притонов накрыли в Алматы
    Свыше сотни нарушений миграционного законодательства выявлено в Костанае
    Вандалы разрисовали объекты исторической значимости в Караганде
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста