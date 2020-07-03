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    Женщина с пневмонией родила двух девочек в Нур-Султане

    3 Июля 2020, 19:39

    НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ- Сразу три жизни - мама и двойняшки - были спасены в Многопрофильной областной больнице №2, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Акмолинской области.

    37-летняя акмолинка была госпитализирована 18 июня с диагнозом «вероятный случай по COVID, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония».

    «Пациентке экстренно произведена операция - кесарево сечение, в ходе которой появились на свет две девочки - первая весом 1990 граммов и ростом 45 сантиметров и вторая​ 2210 граммов и ростом 49 сантиметров.В течение семи суток женщина была на ИВЛ из-за тяжести состояния по пневмонии с поражением 75% лёгочной ткани. Благодаря слаженной и самоотверженной работе медиков сейчас она идёт на поправку, обе малышки здоровы, но так как родились раньше срока, находятся под наблюдением неонатолога», - рассказала пресс-секретарь ведомства Фатима Россолова.
    «Мне очень повезло, что я попала к таким докторам! Они дали жизнь не только моим деткам, но и мне. Неделю я пребывала в коме. Только вот начала самостоятельно дышать: оказывается это такое счастье! В реанимации очень страшно. Никому, даже врагу не пожелала бы испытать такое. Поверьте, лучше уж носить маску, мыть руки и сидеть дома, чем пережить то, что мне довелось», - поделилась роженица.
    Девочки находятся с мамочкой на совместном пребывании. Во время лечения Шолпан заботится о малышках, так что скучать ей точно не приходится. Хотя, как говорят специалисты, ей, как и новорождённым, нужно ещё самой окрепнуть, выздороветь.
    Счастливая мама не унывает, говорит : «главное - спасли», а долго в больнице задерживаться они не планируют, ведь дома их ждут ещё двое деток.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Демография
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