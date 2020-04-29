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    Женщина с коронавирусом родила мальчика в Туркестанской области

    29 Апреля 2020, 19:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 27 апреля 22-летняя беременная женщина в критическом состоянии была доставлена в инфекционную больницу города Кентау. После тщательного медицинского осмотра врачи поставили ей диагноз КВИ, двусторонняя пневмония и анемия. Беременная поступила с температурой и сильным кашлем. Сама беременность протекала у нее достаточно тяжело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

    Врачи в экстренном порядке провели пациентке гемотрансфузию и применили оперативное лечение. Роды у женщины успешно приняли квалифицированный реаниматолог, гинеколог и акушер больницы. На свет появился мальчик весом 3400 граммов. Сейчас малыш изолирован и находится под наблюдением врачей Туркестанского областного роддома №3. Новорожденный был проверен на наличие инфекции COVID-19.

    Результаты анализов будут известны в ближайшее время. По словам врачей, ребенок чувствует себя хорошо. А женщина принимает необходимое лечение в инфекционном отделении. Сейчас состояние больной стабильное.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Демография Коронавирус в РК
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