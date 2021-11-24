Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО

    24 Ноября 2021, 13:13

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - «Фальшивую» медсестру выявили полицейские Западно-Казахстанской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    37-летняя женщина с 2012 года работала в Жангалинской районной больнице в качестве медсестры, но выяснилось, что диплом о медицинском образовании является поддельным. Следствие выясняет, кто изготовил «липовый» документ об образовании.

    Поддельный диплом обнаружила директор ГКП ЦРБ Жангалинского района. Она же сообщила об этом в районный отдел полиции.

    По факту начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК «Подделка или сбыт поддельных документов».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Здравоохранение Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сигареты на сумму свыше 89 млн тенге изъяли в Сатпаеве из теневого оборота
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Иностранец отдал мошеннику $200 тысяч за «организацию встречи» с чиновниками
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске