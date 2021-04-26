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    Женщина с детьми отравились предположительно угарным газом в Шымкенте

    26 Апреля 2021, 09:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трое человек отравились предположительно угарным газом в Шымкенте, женщина погибла, передает МИА «Казинформ».

    «25.04.2021 г. в 10 часов 18 минут поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи о том, что по адресу: ул. Кабанбай батыра, д.4/1 предположительно отравление СО (угарным газом – прим. ред.) получили 3 человека: женщина 1985г.р. - летальный исход; девочка 2016 г.р. - тяжелая степень; мальчик 2010 г.р. - средняя степень. Прибыв на место вызова в 10 часов 42 минуты, аварийная бригада выяснила, что по данному адресу находится 2-х этажный хостел. Строение переоборудовано под арендное жилье на 6 комнат. В помещении комнаты, где произошел несчастный случай (размером 5м на 4 метра), установлен проточный водонагреватель, без дымоотводящей трубы-гофры. Нет тяги. На момент проверки окно в комнате было открыто, г/кран на воду перед проточным водонагревателем был закрыт. При дальнейшем обследовании было выяснено, что в каждой комнате установлены проточные водонагреватели без дымоотводящих труб. В целях безопасности, закрыли и опечатали г/кран д-15мм перед счетчиком. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудование (ТО ВДГО) отсутствует», - сообщила пресс-служба АО «Казтрансгаз».

    Причина обстоятельств несчастного случая выясняется.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Шымкент
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