Женщина с COVID-19 родила здорового ребенка в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летняя жительница Мактааральского района Туркестанской области находилась под наблюдением врачей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции. После того, как ее состояние ухудшилось, пациентку доставили в Жетысайскую районную центральную больницу. Благодаря своевременной экстренной медицинской помощи женщина родила здорового мальчика весом 3,2 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Женщина рожала в первый раз, мы учли ее положение, роды прошли благополучно. Сейчас состояние ребенка и матери удовлетворительное», - отмечает заведующая родильным отделением районной больницы Айнагуль Амреева.

Стоит отметить, с начала года, несмотря на объявленные чрезвычайное положение и карантинный режим, в Жетысайском районном роддоме родилось 2 800 детей. Из них 50 близнецов, около 400 появились путем операции кесарева сечения.



