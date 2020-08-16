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    Женщина с COVID-19 родила здорового ребенка в Туркестанской области

    16 Августа 2020, 02:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летняя жительница Мактааральского района Туркестанской области находилась под наблюдением врачей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции. После того, как ее состояние ухудшилось, пациентку доставили в Жетысайскую районную центральную больницу. Благодаря своевременной экстренной медицинской помощи женщина родила здорового мальчика весом 3,2 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    «Женщина рожала в первый раз, мы учли ее положение, роды прошли благополучно. Сейчас состояние ребенка и матери удовлетворительное», - отмечает заведующая родильным отделением районной больницы Айнагуль Амреева.

    Стоит отметить, с начала года, несмотря на объявленные чрезвычайное положение и карантинный режим, в Жетысайском районном роддоме родилось 2 800 детей. Из них 50 близнецов, около 400 появились путем операции кесарева сечения.

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    Туркестанская область Здравоохранение Демография Общество Коронавирус в РК
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