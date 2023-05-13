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    Женщина родила в машине в Алматы

    13 Мая 2023, 21:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У жительницы Алматинской области неожиданно начались роды в автомобиле. Она родила ребенка весом более трех килограммов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что женщина находилась в городе по личным делам, а в пути у нее началась родовая деятельность.

    «В 12:45 в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи поступил вызов о родах в автомобиле. До приезда бригады службы скорой помощи в 12:57 роды уже произошли в машине. По приезду бригада скорой медицинской помощи оказала всю необходимую медицинскую помощь по клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК», - отметили в пресс-службе УОЗ.

    Женщину с новорожденным доставили в Городской роддом №1, где провели все необходимые медицинские манипуляции. В настоящий момент состояние роженицы удовлетворительное. Ребенок весом чуть более трех килограммов находится в детском отделении на неинвазивной вентиляции легких. Состоянию малыша ничто не угрожает.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Общество
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